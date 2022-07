Vesoul : Le rappeur-neurophyicien Pierre-Hugues José sort son niveau titre "Bigoudi"

"Bigoudi pas compliqué, bigoudi dans les veuchs, j'ai un bête de swag". Le vésulien Pierre-Hugues José est de retour avec un nouveau titre ce jeudi 14 juillet. Ce rappeur, humoriste, diplômé en neurophysique continue son bout de chemin, après son premier concert en avril au concours de découverte des Inouïs au Printemps de Bourges. Il dévoile "Bigoudi". Un titre avec pour sujet sa coiffure : cheveux frisés jusqu'au épaule et chignon.

Se moquer de lui et surtout des autres

"Cela parle du mode opératoire qu'utilise le coiffeur quand il est censé me coiffer. Je suis installé au calme dans un salon qui s'appelle le Salon. Un lieu où j'ai l'habitude d'aller à Paris", explique-t-il. Pierre-Hugues José se moque de sa coupe "peu commune", selon lui. De l'autodérision, mais surtout une critique ce ceux qui le jugent : "Je n'ai jamais compris les gens qui se prennent au sérieux. Ils se pensent irremplaçables. Ils sont fiers. IIs sont contents. Ils sont là oui en mode 'mes cheveux, mes trucs'. Mais comment on peut être comme ça ?", s'interroge le haut-saônois.

Dans le clip de son nouveau titre, le rappeur danse, saute partout et joue le chien. Il mange dans une gamelle, marche à quatre pattes et fait ses besoins dans l'herbe, en levant la jambe. Une manière de saluer la simplicité de l'animal. "La vie d'un chien, c'est vraiment la vie. On ne se pose pas toutes ces questions. On s'en fou du regard des autres. Tout est simple, tout est beau. IL ne pense qu'à uriner et manger."

"Passer des messages"

Ne pas se prendre la tête. Voilà la philosophie de Pierre-Hugues José, après le lancement de son projet sur les réseaux sociaux il y a deux ans, en pleine crise sanitaire. Le rappeur-neurophysicien compte désormais plus de 130 000 abonnés sur son compte Instagram, où il publie des vidéos de rap, mais également humoristiques, notamment en parlant de sa compagne.

"C'est un personnage bien sûr. Il y a des reliefs qui sont beaucoup plus accentués, mais c'est ce que je suis en fait dans la vie de tous les jours. Je suis exactement comme ça, après les traits sont accentuer pour passer des messages", souligne le vésulien.

Pierre-Hugues José sera en concert le vendredi 23 septembre au Festival "Détonation" à Besançon.