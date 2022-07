Vianney et Ska-P aux transhumances musicales de Laas cet été

Le parc du château de Laas s’apprête à vivre de grands moments pour cette 25ème édition. La venue de Vianney et Skap-P entraînera l’affluence de nombreux fans qui voudront entendre leurs artistes préférés. Le festival « Les Transhumances musicales » de Laas se tiendra du 15 au 17 juillet. Pour les éditions précédentes, beaucoup d’artistes renommés sont passés par Laas : Calogero, Hugues Auffray, Les Insus (anciennement Téléphone), Manu Chao, Nolwenn Leroy, Zebda, Juliette Gréco…

Ska-P le 15 juillet et Vianney le 16 juillet 2022

Le rock ska-punk des madrilènes Ska-P à entendre à Laas dans le parc du château le 15 juillet. Le groupe est en tournée après la sortie de leur dernier album « Game over ». Le lendemain, le 16 juillet, c’est Vianney qui sera en concert à Laas. « N’attendons pas », le dernier album de Vianney comporte pas mal de tubes que vous apprécierez d’entendre à Laas. Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres, loin des scènes et des écrans… Il compose aujourd’hui pour des grands noms de la chanson française comme Gims ou Kenji Girac, mais aussi pour la nouvelle génération montante d’artistes. Le voici sur scène avec sa guitare et son énergie qui vont nous combler. Le festival se terminera dimanche 17 juillet à 22h30 avec un festival international de Pyro-Symphonie.