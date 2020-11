Vianney, surpris et émerveillé par son invité mystère

Le chanteur Vianney se prête au jeu des devinettes. Il n'a jamais rencontré son invité mystère et pourtant ils se vouent une admiration mutuelle. Est-ce un chanteur, un sportif, un animateur ? Un petit accent va pourtant le mettre sur la voie...

N'attendons pas

Le troisième album de Vianney vient de paraître, porté par les succès des titres N'attendons pas et Beau-papa actuellement diffusé dans la playlist de France Bleu. Le jeune artiste de 30 ans, révélé en 2014 avec son titre Pas là, a déjà un beau parcours professionnel derrière lui. Des milliers d’albums vendus, une longue tournée jouée à guichet fermé, des collaborations multiples comme avec Gims, Boulevard des Airs ou encore Joyce Jonathan, et surtout une Victoire de la musique de l’Artiste interprète de l’année gagnée en 2016. Loin de se reposer sur ses lauriers, l’artiste s’est également essayé récemment au cinéma et fera ses débuts en tant que jury dans l’émission The Voice sur TF1 la saison prochaine. Un agenda chargé mais qui ne l’empêche pas de rendre visite à Arnold Derek pour son émission Accès Direct. L’occasion de revenir sur son actualité, et de lui préparer une petite surprise.

Invité mystère

Au bout du fil, quelqu’un aimerait surprendre Vianney. Sans révéler son identité, l’invité mystère à l’accent du sud-ouest va essayer de brouiller les pistes. Est-ce un chanteur ? Un sportif ? Un animateur ? En quelques mots il va pourtant être démasqué. Et la surprise est de taille pour Vianney qui découvre qu’il s’agit d’Hugo Gaston, le jeune tennisman français de 20 ans dont tout le monde parle depuis son exploit au tournoi de Roland-Garros 2020, où il s’est hissé jusqu’en huitième de finale en jouant avec brio contre le numéro 3 mondial Dominic Thiem. Une prouesse qui a bluffé Vianney, fan de tennis et de Rafael Nadal, en qui le chanteur trouve beaucoup de similitudes. Sa sérénité, sa réputation de joueur à l’esprit humble et modeste forcent l’admiration de Vianney. Une admiration semble t-il partagée par le tennisman !

Une belle surprise pour les deux hommes qui ne s’étaient jamais rencontrés auparavant.

Je suis tellement content, vous n'imaginez même pas ce que ça me fait !

Accès Direct

Chaque soir la parole est donnée aux artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs, écrivains, directeurs de festivals pour leur permettre de présenter leurs actualités. Accès Direct est à retrouver du lundi au vendredi de 19h à 20h sur France Bleu.