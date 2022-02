Les 37ème Victoires de la Musique ont consacré les deux favoris, qui étaient chacun nommés quatre fois : Orelsan et Clara Luciani repartent respectivement avec trois et deux trophées.

Victoires de la Musique : Orelsan et Clara Luciani grands gagnants de cette 37ème édition

Orelsan et Clara Luciani, grands favoris des 37ème Victoires de la Musique ont été consacrés avec pas moins de cinq récompenses. Le rappeur normand de 39 ans a remporté les catégories artiste masculin, chanson pour "L'odeur de l'essence" et création audiovisuelle pour son documentaire "Montre jamais ça à personne". La chanteuse de Martigues, elle, a soulevé les trophées d'artiste féminine et du prix de l'album de l'année pour "Coeur".

Le palmarès complet

Artiste masculin : OrelSan

Artiste féminine : Clara Luciani

Album de l'année : "Coeur", Clara Luciani

Chanson : "L'odeur de l'essence", OrelSan

Création audiovisuelle : "Montre jamais ça à personne", OrelSan (documentaire)

Concert : Ben Mazué

Révélation masculine : Terrenoire

Révélation féminine : Barbara Pravi

Album le plus streamé pour un artiste : "Jvlivs II", SCH

Album le plus streamé pour une artiste : "Aya", Aya Nakamura

Victoire d'honneur : Jacques Dutronc