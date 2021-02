Victoires de la Musique : Julien Doré remporte la Victoire de la Création audiovisuelle pour "Nous !"

Il est le premier récompensé ce vendredi soir, aux Victoires de la Musique. Julien Doré, le chanteur cévenol, décroche avec son clip "Nous!" la Victoire de la Création audiovisuelle. Ce dimanche, pour la Saint-Valentin, Julien Doré s’invite sur France Bleu de 22h30 à 1h du matin et il a carte blanche. 2h30 de musique sélectionnée et présentée par le chanteur dans un « Love Collector » placé sous le signe de l’amour et du partage.

