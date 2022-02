Victoires de la musique : le groupe stéphanois Terrenoire sacré "révélation masculine de l'année"

C'est la consécration pour Rafaël et Théo, les deux frères nés à Saint-Étienne, qui ont choisi le nom de leur quartier, Terrenoire, comme nom de groupe. Ils remportent vendredi 11 février la révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique.

Ce mois était déjà riche en émotion ! En l'espace d'une semaine, leur premier album est ressorti avec 7 nouveaux titres. Leur clip "L'infini" est un succès. Et les voilà ce vendredi soir sur la scène des Victoires de la musique, sacrés révélation masculine de l'année. Ils en ont fait du chemin nos joyeux lurons depuis leurs débuts en 2017. Ils n'ont jamais vraiment coupé le cordon avec leur ville d'origine, ils ne manquent pas de le rappeler dans leurs textes, ni dans leur remerciements. A "Pépé, Mamette et Mamie" par exemple, à qui ils promettent de venir bientôt manger pour fêter leur Victoire, "à Montplaisir" !

Le talent de Terrenoire c'est aussi de savoir marier les contraires, notamment quand les deux frères s'emparent du deuil de leur père pour en faire un album lumineux. "Cette Victoire, on la dédie à celui qui nous regarde derrière le soleil. On avait dit qu'on déposerait de l'or à tes pieds, on l'a fait. Cette victoire elle est pour toi."