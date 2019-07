VIDÉO - 1000 choristes chantent avec Julien Clerc dans les arènes d'Alès

Les choristes ont entre 8 et 86 ans

Alès, France

Depuis 1998, les Fous Chantants se produisent chaque été sur scène aux arènes d'Alès. Les 1000 choristes viennent de partout en France, et même de l'étranger. Cette année, ils ont décidé de célébrer Julien Clerc, après Johnny Hallyday ou Florent Pagny. Le chanteur aux 20 millions de disques fête ses cinquante ans de carrière.

Pour l'occasion, les choristes ont choisi 21 titres de son répertoire. Pour le concert de samedi, ils interpréteront cinq titres avec Julien Clerc dont "Fais-moi une place" et "Ce n'est rien". Près de 4000 spectateurs sont attendus. Le concert est complet depuis deux mois.

Une semaine de répétitions

Cinq chefs de chœur dirigent les 1000 choristes, ils se sont répartis les titres. Fabienne Bou Madec guide les choristes pour la première fois, et pour elle, c'est un grand moment d'émotion. "La voix est le plus fort des instruments. Il y en a qui pleurent, il y en qui rient. C'est aussi ce que permet le répertoire varié de Julien Clerc."

Danny, 67 ans, participe pour la quatorzième fois © Radio France - Marianne Naquet

Pendant une semaine, les choristes enchaînent des journées de répétitions. Avant, ils ont reçu les partitions et les mp3 pour écouter les titres en amont. "C'est beaucoup de travail. On espère que ça va être parfait. On cherche la perfection, il faut que toutes les voix soient en harmonie", explique Danny, un des choristes.

Forcément, il y a un peu d'angoisse chez certains des chanteurs amateurs. Pour 470 d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se produisent en public aux arènes avec Julien Clerc.