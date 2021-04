VIDEO - 42 ans après "Born to be alive" les secrets d'un titre mondial

42 ans après "Born to be alive" Patrick Hernandez raconte à Adrien Mangano et aux auditeurs de France Bleu Azur les secrets de son seul et unique tube qui résonne encore dans le monde aujourd'hui.

C'est avec un artiste incontournable des années 80 que nous allons partager notre petit déjeuner sur France Bleu Azur : Patrick Hernandez l’auteur de « Born to be alive ». Cette chanson qui 42 ans après est toujours sur les ondes de toutes les radios.

La première version de "Born to be alive"

Patrick Hernandez nous raconte ses souvenirs, ses projets, sa rencontre avec Madona. Nous écouterons, en sa compagnie, la première version de « Born To be alive » enregistrée en 1973 soit 5 ans avant la sortie de la version disco que nous connaissons tous.

Saviez vous que Patrick Hernandez est un "cordon bleu" ?

Patrick Hernandez n’est pas seulement un numéro 1 de la musique mais aussi un numéro 1 en cuisine. Vous allez découvrir un amoureux des bons produits qui partagera ses recettes avec nous.