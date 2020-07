VIDÉO – Benjamin Biolay offre un showcase vidéo à une auditrice de France Bleu

Une auditrice de France Bleu a eu la surprise d'être appelée par Benjamin Biolay et de pouvoir échanger quelques mots avec lui.

Benjamin Biolay signe son grand retour avec "Grand Prix", un nouvel album aux sonorités plus rock. Le chanteur a choisi de faire référence au monde du sport automobile pour se dévoiler dans des chansons très personnelles. Il y parle de son attachement à l'Argentine, son pays d'adoption, mais aussi des femmes et des hommes qui ont marqué sa vie.

A cette occasion, Benjamin Biolay et France Bleu ont offert un cadeau exceptionnel à une auditrice, unique gagnante d'un jeu concours. Elle s'appelle Minh-Thu et habite à Villeneuve-lès-Maguelone dans l'Hérault. C'est le chanteur lui-même qui lui a annoncé la bonne nouvelle en direct dans l'émission "L'Happy Hour". Elle a pu discuter un peu avec lui et le remercier pour les vidéos qu'il avait publiées pour ses fans pendant le confinement :

Outre cette occasion unique de pouvoir parler à son idole, Minh-Thu a eu la chance de recevoir en exclusivité une vidéo de trois titres enregistrés en live au studio 104 de la Maison de la Radio. Un moment privilégié au cours duquel elle a pu découvrir son chanteur préféré interpréter "Ton héritage", un de ses titres emblématiques.

Pochette de l'album "Grand Prix" de Benjamin Biolay -

Benjamin Biolay a également répondu aux questions d'Eric Bastien. Il y aborde sa passion pour les voitures et la F1, les personnages qui l'inspirent et le processus de création qui a précédé la naissance de ce nouvel album :