VIDEO - Concert en streaming avec les SaxToys

A l'Union (31), un groupe joue samedi 6 mars en direct dès 20h30 depuis la salle des fêtes. En Facebook Live et sur le site de la mairie, vivez ce moment musical d'un nouveau genre avec des musiciens enjoués.

On a tous passé des tests covid pour pouvoir répéter dans les garages de l'Union. SaxToys

Coronavirus oblige, les salles de concerts restent fermés. Pour permettre à la musique de continuer à vivre, certains choisissent l'option "Concert en Live". C'est le cas en Haute-Garonne à L'Union, où la mairie soutient le groupe des SaxToys. "Dans Côté Culture, comptez sur Nous" sur France Bleu Occitanie, Alban Forlot est aux côtés de ce groupe qui fête ses 10 ans.

Pourquoi ce nom ? Copier

Les SaxToys célèbreront leur anniversaire le samedi 16 octobre à la salle des fêtes de l'Union dès 20h30. Entrée gratuite. En attendant, ne ratez pas la visio conférence de ce samedi 6 mars 2021 avec Médéric à la basse, Mikaël à la batterie et la jeune Charlotte au chant. On salue Jean-Baptiste et toute la petite bande.