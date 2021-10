VIDEO - Dany Brillant en concert privé France Bleu à Châtelaillon-Plage

Soirée de gala à Châtelaillon-Plage où Dany Brillant est venu pour un concert privé France Bleu sur la scène de La Terrasse. Avec ses musiciens il a repris les grands classiques de Charles Aznavour pour la plus grande joie d'un public conquis.

Après le succès de son premier album hommage à son maître et ami Charles Aznavour, Dany Brillant revient avec un volume 2 où il reprend d'autres grands classiques du chanteur mais cette fois-ci en duo. Il s'est entouré de Pascal Obispo, Patrick Bruel, Florent Pagny, Garou, Patrick Fiori... Tous ces artistes qui étaient appréciés par Charles Aznavour. C'est ainsi un hommage collectif qui compose cet album volume 2 de "Dany Brillant chante Aznavour".

Dany Brillant était en concert privé sur la scène éphémère de La Terrasse à Châtelaillon-Plage, le jeudi 14 octobre, une soirée organisée par France Bleu et les cinémas CGR. Accompagné de ses musiciens il a été rejoint sur scène par Chimène Badi avec qui il a proposé une version en duo de "Mourir d'aimer". Une soirée de gala qui a enjoué le public de ce concert.

France Bleu La Rochelle : Que représente Charles Aznavour pour vous ?

Dany Brillant : c'est notre père à tous, il est notre maître. Il nous a appris à vivre dans les textes car une chanson c'est très puissant. Et même si des fois, les chansons d'Aznavour sont mélancoliques, il y a toujours une phrase qui est pleine d'espérance.

Il venait au concert Charles Aznavour, il venait nous voir et après il nous débriefait. "La tenue, eh bien là, c'est bien cette fois". Je me souviens, il est venu me voir j venais d'avoir 40 balais. Après 15 ans de métier, il m'a dit Dany, vous n'êtes plus un jeune chanteur, vous êtes un chanteur. Au début, il me trouvait un peu sautillant puis, à 40 ans, j'étais un peu posé, plus sage. Il m'a dit "Ça y est, je crois que c'est bon".

La genèse de ce volume 2 ?

Dany Brillant : je voulais faire un double album hommage à Charles Aznavour depuis toujours. Le problème, c'est que j'ai commencé en janvier et qu'en mars est arrivé le confinement. Je n'avais enregistré que 11 chansons et j'étais triste de ne pas faire la suite. Et lorsque j'allais commencer à faire la deuxième partie, de ce projet on a fait un duo avec Chimène Badi dans une émission de télévision en reprenant "Mourir d'aimer".

Chimène Badi : c'est à dire qu'on s'est retrouvé sur cette belle émission où on m'a proposé de chanter avec Dany, que j'aime beaucoup. J'ai dit oui tout de suite, et encore plus sur une chanson de Charles Aznavour, parce que, comme vient de le dire Dany, c'est juste quelqu'un d'extraordinaire et dont on doit être fier, tout simplement.

Dany Brillant : C'est fou de vouloir faire ce métier. C'est parce qu'il y a des gens comme Aznavour qui vous ont donné envie ! Quand vous avez été son élève, vous avez envie un moment de dire merci au maître. En interprétant ses chansons un peu à notre manière, pas refaire la même chose que ce qu'il a fait, puisque ce sont des chefs-d'œuvre.

▶ Dany Brillant et Chimène Badi, l'interview d'avant-concert au micro de France Bleu La Rochelle