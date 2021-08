VIDÉO - Des agriculteurs marseillais reprennent "Bande organisée"

Des agriculteurs marseillais signent la version paysanne de "Bande organisée", le tube d'un collectif de rappeurs créé par Jul. Le clip réalisé par la Ferme pédagogique du Roy d'Espagne comptabilise déjà plus de 8.000 vues sur YouTube.

"Dans ma zone, ça sent le fumier", "c'est du rural caillera", "j'rappe de tout, carotte et choux rave". Voilà les punchlines qu'enchaînent les agriculteurs marseillais de la Ferme du Roy d'Espagne dans leur reprise de "Bande organisée". Ce titre d'un collectif marseillais de rappeurs mené par Jul a dépassé les 331 millions de vues sur YouTube. Sa version paysanne a déjà plus 8.000 vues sur le même réseau social, une dizaine de jours après sa mise en ligne.

Sur leur page Facebook, les agriculteurs expliquent : "on n'a pas trouvé mieux pour vous présenter notre projet". Les rappeurs en herbe reprennent les codes de ce genre musical très urbain et les adaptent à leur projet de ferme pédagogique.