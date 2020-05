VIDEO - Dorian D en concert inédit pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce jeudi 21 mai dès 20h05

A 20 ans, Dorian D a déjà plus de 400 concerts à son actif. Il vous donne rendez-vous jeudi 21 mai à 20h05 pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live depuis le Bassin d'Arcachon. Des surprises se préparent !

Passionné depuis toujours par la musique, Dorian D est un artiste accompli. Le chanteur et guitariste girondin est le prochain invité de la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Depuis le Bassin d'Arcachon qu'il chérit tant, il vous prépare un concert inédit à découvrir sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine. Branchez-vous ce jeudi 21 mai dès 20h05 et rejoignez ce jeune talent !

Autodidacte, Dorian D ne manque pas de créativité pour transmettre son amour pour la musique. Habitué des scènes, il a déjà réalisé près de 400 concerts avec des premières parties prestigieuses : Cock Robin, Pep’s, Antoine Elie, Damien Lauretta, Louisy Joseph, Petit K, Eva Queen, Gabriella, Barry Moore ainsi que du célèbre trio féminin L.E.J !

Alors qu'il travaille sur la sortie de son prochain single "Partir", Dorian D vous propose de l'écouter en live pour ce concert exceptionnel organisé par France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine. Jamais à court de projets, notre invité vous dévoilera aussi les surprises qu'il prépare en secret, avant de pouvoir le retrouver très vite sur les scènes de France !

