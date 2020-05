VIDEO - Du côté de chez Dany Moureaux, accordéoniste solidaire

On ne présente plus Dany Moureaux, l'accordéoniste qui a fait les beaux jours de l'émission "L'amour est dans le pré". Pendant le confinement, Dany au grand cœur va jouer sous les fenêtres des résidents des EHPAD.

Dany Moureaux est agriculteur dans le Doubs, il élève des vaches, mais il est surtout connu pour ses talents d'accordéoniste et son passage dans la 7e saison de "L'amour est dans le pré". Habituellement, il anime régulièrement fêtes et thés dansants, mais avec le confinement et la fermeture des lieux où il se produisait, il s'est retrouvé désoeuvré.

Et c'est là que l'Ephad d'Audincourt le contacte pour apporter son soutien aux résidents de la maison de retraite. Il s'y rendait déjà régulièrement avant la pandémie. Il a cherché une solution pour leur apporter un peu de joie. Et le voilà parti à jouer de l'accordéon sous les fenêtres de l'Ehpad, pour ses anciens fans qui chantent avec lui. Il est accompagné de son voisin, Noam, qui joue de la batterie. Et chance, il fait beau !

Le mot de la fin de Dany : "Ça me fait chaud au coeur. Et jouer juste un morceau d'accordéon pour leur remonter le moral, c'est pas grand chose."

Et il interprète un air rien que pour vous et Stéphane. Regardez la vidéo !