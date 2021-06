VIDEO - Fête de la musique : des concerts dans des bars à Strasbourg

La fête de la musique de ce lundi 21 juin s'adapte à l'épidémie avec la possibilité cette année d'assister à des concerts assis dans les bars et restaurants. France Bleu Alsace a assisté aux répétitions de "The Shamrock Og" dans un pub irlandais à Strasbourg.

Alexandre, Doryan, Constantin et Norbert, entre 25 et 31 ans, forment à eux quatre "The Shamrock Og", un groupe qui va faire résonner ses chants traditionnels irlandais à l'occasion de la fête de la musique ce lundi 21 juin devant le comptoir du Kelly's Sibin, un pub irlandais à Strasbourg. Un concert version Covid-19, avec des jauges et un public de 120 personnes assises.

Retrouver la scène

Les quatre musiciens ont investi le fond de la salle pour répéter avant le grand jour. Un retour sur scène très apprécié après un an de pause. "On est heureux de se revoir, surtout en vrai parce que faire des répétitions sur WhatsApp cela n'a clairement pas marché", sourit Norbert, violoncelliste et chanteur du groupe.

Public assis

Face à eux, 120 personnes vont assister à leur représentation. Un public qui pourra chanter avec eux mais devra rester assis. Pas de danse pour cette fête de la musique. Le gouvernement veut limiter les risques de contamination à travers des attroupements trop importants.

Les musiciens vont donc tenter de canaliser leur audience, mais pas sûr qu'ils y arrivent prévient Constantin, l'un des guitaristes : "Je vois pas comment on peut dire aux gens, tout en jouant : Restez calme, asseyez vous." Les serveurs devront surveiller le public.

De con côté le patron de l'établissement, Paul Kelly confie que les consignes sanitaires seront bien répétées avec le groupe avant le début du concert. Le plus important est la reprise de la musique live dans les bars : "On commence à revivre avec le confinement de ces derniers 15 à 16 mois." Le groupe n'a lui pas demandé de rémunération pour ce concert. Ils comptent surtout sur le public pour chanter avec les musiciens.