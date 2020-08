VIDÉO - Gad Elmaleh à Toulouse pour chanter Claude Nougaro

On doit continuer à aller sur scène. Gad Elmaleh

L'eau verte du canal du midi, que le petit taureau savait si bien mettre lumière, coulait ce lundi soir d'été sous la péniche Nougaro au port de l'embouchure de Toulouse. C'est là qu'une poignée d'invités étaient conviés secrètement pour un showcase de Gad Elmaleh.

Un album de douze chansons le 20 novembre 2020

Dès le 4 septembre on pourra écouter "Armstrong", premier extrait de l'album "Dansez sur moi" que Gad Elmaleh sort sous le label Blue Note. "C'est un peu comme si tu jouais pas trop mal au foot et que le Réal Madrid te signe un contrat" s'amuse le chanteur qui n'a rien perdu de son humour. Dans ce contexte sanitaire particulier, Gad ne cache pas son émotion de remonter sur scène devant un public, même masqué.

Gad Elmaleh nous promet un "smootie de bonheur" avec ce disque sur lequel il s'entoure de grands noms comme Ibrahim Maalouf, Richard Galliano, Bireli Lagrène, Karim Ziad, Denis Benarrosh (qui a joué avec Claude Nougaro). L'artiste se défend de rendre hommage à Claude Nougaro mais préfère y voir une déclaration d'amour à l'icône toulousain dont il est fan depuis le plus jeune âge. Sur France Bleu Occitanie entre 9h et 9h30 ce mardi 25 août au micro d'Alban Forlot, écoutez les confidences de celui qui a tenté une carrière aux Etats-Unis, qui reste un passionné de cinéma (même en studio d'enregistrement), et qui évoque aussi sa rencontre insolite avec le maître des mots qui claquent sur un plateau de télévision.

Gad Elmaleh très ému par l'accueil de Cécile Nougaro © Radio France - Alban Forlot

La dernière fois que j'ai joué à Toulouse c'était devant un Zénith de 6000 personnes. Je ressens un nouveau trac ici. Gad.

Gad Elmaleh et ses musiciens à Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Cécile Nougaro est séduite par la démarche de Gad Elmaleh. Elle a assisté en avant-première aux premiers pas de Gad Elmaleh dans l'habit d'interprète aux côtés de musiciens comme Jeremy Hababou (piano), Thomas Bramerie (contrebasse) et Philippe Maniez (batterie). Sur le répertoire de ce soir dans la ville rose : "Toulouse", "Don Juan", "Dansez sur moi", "Nougayork", "Le Cinéma" ou encore "Armstrong" (en vidéo exclusive sur France Bleu Occitanie). Pas d'imitation, mais des arrangements très personnels. La sortie de l'album le 20/11/2020 laisse donc présager des concerts par la suite. Très attentif aux réactions du public toulousain, Gad Elmaleh travaille déjà humblement pour "déconstruire" ses transitions entre les chansons. Il est apparu très souriant, sincère et complice avec son groupe. Espérons que sa venue à Toulouse lui assure le succès.