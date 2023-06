Vidéo inédite : revivez la finale du concours Talents Hauts sur France Bleu

France Bleu Nord et France Bleu Picardie se sont associées pour organiser le concours annuel de la nouvelle scène de la chanson française des Hauts-de-France avec le soutien de France 3 Hauts-de-France , Show must Go Home , Le Lys Festival , le Pacbo et La Voix du Nord .

C'est le vote du public qui a déterminé les quatre finalistes parmi la sélection de dix artistes : Lise Perlau, Romain Watson, Stanoffe et Zèbre.

Ces quatre artistes se sont produits sur la scène du Pacbo à Orchies lors d'une soirée exceptionnelle le lundi19 juin 2023 en présence du groupe Trois vagues .

Découvrez l'inoubliable soirée de la finale du concours Talents Hauts !

La soirée est diffusée ce mercredi 21 juin, jour de la fête de la musique sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie à partir de 16h.

Comme les spectateurs de la soirée, vous constaterez les performances des finalistes, Lise Perlau, Romain Watson, Stanoffe et Zèbre.

Après deux heures de show, animé par Pascal Toth de France Bleu Nord et Maxime Schneider de France Bleu Picardie, c'est un suspens incroyable qui a déterminé le gagnant. En effet, deux des candidats sont arrivés à égalité parfaite. Conformément aux règles établies, le verdict final reposait sur la voix du jury, qui avait un poids double en cas de parité. Une décision cruciale qui a ajouté une dose supplémentaire d'excitation à cette soirée pleine de rebondissements.

C'est donc Romain Watson qui a remporté le prix de la révélation de la chanson française des Hauts-de-France ! Accompagné de sa compagne Mélanie aux percussions et au chant, Romain nous offre une expérience musicale à la fois intime et puissante. Sa maîtrise de la pop francophone, fusionnant harmonieusement avec ses influences rock et folk, crée un univers sonore singulier et captivant.

Un grand merci à tous les participants, au public engagé et à nos partenaires pour avoir rendu cet événement possible. Continuez à soutenir la musique et à découvrir de nouveaux talents qui façonneront la scène musicale de demain. Restez connectés avec France Bleu pour ne rien manquer des prochains événements musicaux et des actualités des artistes émergents.

