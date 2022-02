VIDEO - Jérémy Frérot à Toulouse

Showcase et confidences de celui qui s'est fait connaître avec le duo Frero Delavega. Le surfeur d'Arcachon navigue désormais en solo. Sa nouvelle tournée démarre à Toulouse. L'occasion de parler avec lui du Stade Toulousain, du public du sud-ouest et sa musique.

Le mardi 1er mars avec Bleu Citron, il est en concert au Bikini de Ramonville : Jérémy Frérot est l'invité de Circuit Bleu, Côté Culture. Une rencontre enregistrée dans les coulisses du Zénith de Toulouse. La conversation pour France Bleu Occitanie a commencé sur le thème de la gastronomie avec un plat très apprécié chez nous, notamment en Aveyron. Un plat que sa maman réalisait avec talent quand il était enfant : le Rougail Saucisse.

Le grand public avait découvert Jérémy Frérot dans la 3ème saison de The Voice sur TF1 avec son pote sauveteur en mer Florian Garcia. Le duo Fréro Delavega se sépare en 2017. Et l'année d'après Jérémy Frérot se marie avec Laure Manaudou. Aujourd'hui c'est un papa comblé. Il est radieux ce girondain. Et sa musique est plus solaire que son premier album solo davantage mélancolique. Quartier de la Cartoucherie à Toulouse aux 500, le chanteur est venu en toute simplicité à la rencontre de ses fans pour un showcase. Mais c'est sur la scène du Bikini qu'il espère vous retrouver nombreux début mars.