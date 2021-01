VIDEO -Julie Zenatti donne les détails de son nouvel album à France Bleu Azur

Julie Zenatti est l’invitée du petit déjeuner de France Bleu Azur. De nouvelles chansons à découvrir et à commenter entre deux cafés. Mais aussi ses plus beaux souvenirs sur la Côte d’Azur, ses concerts, la fête de la musique à Nice, La place Masséna, des liens familiaux et d’amitiés et une belle histoire d’amour… celle de ses parents qui se sont rencontrés à Antibes

Les liens entre Julie Zenatti et le public

Julie Zenatti, C’est une grande histoire d’amour avec le public qui la suit depuis ses premiers pas en 1998 avec la comédie musicale « Notre dame de Paris » Aujourd’hui la chanteuse se lance un nouveau challenge : Devenir productrice de son nouvel album « Refaire danser les fleurs ». Pour accompagner cette sortie Julie Zenatti se produira en concert virtuel à la Scala de Paris. Un concert sans public à suivre en live streaming, depuis chez vous, le 4 février 2021

Un nouvel album confiné

L’histoire de ce nouvel album et de ses nouvelles chansons écrites et composées dans un contexte particulier avec des musiciens à distance chacun chez soi mais aussi des confidences et des souvenirs liés à notre Côte D’Azur