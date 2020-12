VIDÉO - Julien Doré fait le point sur la tombola pour les vallées sinistrées

Julien Doré est l’invité de France Bleu Azur ce dimanche matin à 7h20 et 8h20. Il évoque sa tombola solidaire pour les sinistrés des vallées.

Cette fin d'année aura été marquée par le passage de la tempête Alex qui a dévasté les vallées de la Vésubie, de la Tinée et la Roya en emportant maisons, routes, et ponts. Le chanteur Julien Doré est avec nous ce dimanche matin sur France Bleu Azur pour évoquer son enfance dans ces vallées et son désir d'apporter son aide à la reconstruction.

Julien Doré se mobilise pour les sinistrés des Alpes-Maritime. La tombola solidaire qu'il a initié avec de nombreuses célébrités se poursuit jusqu’au 16 décembre. Plus de 700 000 euros ont déjà été récoltés.

Comment participer ?

Pour participer, il suffit de se connecter à la plateforme Karmadon.org , et d'acheter des tickets de tombola.

La mise minimum est de 5 euros mais un ticket = 1 euro = une chance de gagner un objet personnel offert par une personnalité.

Mais quels objets ?

La guitare dédicacée de Louane, le costume à paillettes de Philippe Katerine, la tenue portée par Florence Foresti lors de la cérémonie des Césars ou encore une ceinture de judo du célèbre judoka Teddy Riner.