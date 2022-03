VIDEO - Julii Sharp en live acoustique

Elle a décroché son ticket pour jouer au printemps de Bourges. Ce jeudi soir elle est en concert à l'Ecluse Saint-Pierre. Et samedi, Julie Sharp est au Rex de Toulouse pour un concert avec Bon Enfant et Prattseul à 20h.

Un événement musical à Toulouse ce samedi 12 mars. Trois groupes à découvrir pour seulement 10€ en prévente au REX à 20h. BON ENFANT + PRATTSEUL + JULII SHARP. Cette dernière est venue avec sa guitare dans les studios de France Bleu Occitanie. Dans son chant, on retrouve Norah Jones et Joan Baez : un folk sensible et cinématographique.

L'interview de Julii Sharp Copier

