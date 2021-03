VIDÉO - L’une des finalistes du 71ème Festival de San Remo s’adresse aux auditeurs de France Bleu Azur

Grande finale ce soir de cette 71 eme édition où le grand prix sera décerné à l'interprète et le titre qui aura obtenu les faveurs du public qui vote à la maison et les membres du jury du festival.

Parmi les artistes en compétition : Malika Ayane qui a débuté à Sanremo en 2009 et qui depuis est devenue une figure incontournable de la chanson Italienne. Quelques succès aussi en France avec Feeling Better où elle était passée pour un live à France Bleu et au Midem de Cannes.

Malika présente cette année le titre "Ti piaci Cosi" (Tu t'aimes tel que tu es) , premier extrait de l'album "Malifesto" sortie prévue le 26 mars