Le dernier titre des Flagrants Délires, "Oh my Lot", met en avant le département du Lot. Le clip a largement tourné sur les réseaux sociaux.

VIDEO : la chanson "Oh my Lot", en hommage au département, cartonne sur internet

"Oh My Lot", le dernier tube du groupe lotois Flagrants Délires

C'est un cri d'amour pour le département du Lot. "Petit pays ou le Lotois a fait son nid. Et au milieu coule une rivière. Une rivière qui à nos yeux vaut si cher. Oh my Lot tu as du caractère..."Des paroles sur des rythmes entrainants, signés du groupe lotois Flagrants Délires, originaire de Pradines.

Le tube "Oh my Lot" fait la belle promotion du département et ça cartonne sur internet : la vidéo a été vue plus de 80 000 fois depuis le weekend dernier.

On est bien dans notre petit coin du Lot ! " - Julien, le chanteur.

Ce succès, ça fait le bonheur du chanteur, Julien : "Quand une chanson prend aussi vite, c'est qu'elle plaît et que les gens ont envie de la partager. On est bien finalement dans notre petit coin du Lot, surtout pendant le confinement ! " Alors ce succès va-t-il faire venir beaucoup de monde dans le Lot à l'avenir ? "Faut pas qu'on soit trop nombreux quand même ici !" plaisante Julien.

Une chanson qui fait du bien en ces temps moroses d'épidémie.