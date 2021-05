VIDEO La chanteuse Emma Peters interprète "Fous" en acoustique

La chanteuse Emma Peters est originaire de l'Oise. Pour les auditeurs de France Bleu Picardie, elle a tourné cette version acoustique de son dernier titre "Fous".

Les auditeurs de France Bleu Picardie la connaissent : les titres d'Emma Peters sont diffusés sur la radio.

Âgée de 24 ans, Emma Peters est originaire de l'Oises. Elle a grandi a Senlis dans une famille mélomane et traditionnelle. Dans la voiture, on écoute Véronique Samson, Michel Berger, Mc Solaar ou Camille. A sept ans elle commence la guitare et le chant suit naturellement. Elle poursuit des études sans abandonner sa passion pour la chanson.

C'est sa chaîne Youtube qui la fait connaître au public. Avec sa première paye de stage, elle s'achète un bon micro. Elle poste «Clandestina», puis «Trop beau». Elle obtient de beaux succès : le remix de sa cover de Clandestina en est à 40 millions de streams sur Spotify.

Elle écrit, compose et interprète aujourd'hui ses chansons en s'accompagnant à la guitare. Le 21 avril 2021, elle a sorti son titre "Fous" qui est disponible partout : Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music...

Vous pouvez suivre son actualité :