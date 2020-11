VIDÉO - La chanteuse Louane offre sa guitare dédicacée pour les sinistrés des vallées

La chanteuse Louane Emera, annonce à France Bleu Azur, offrir sa guitare dédicacée pour la tombola solidaire organisée pour les sinistrés des vallées.

Jointe par Adrien Mangano, de France Bleu Azur, la chanteuse Louane Emera, annonce offrir sa guitare dédicacée pour la tombola organisée par Julien Doré et le secours populaire 06. Cette guitare rejoint donc les lots qui pourront être gagnés jusqu'à la mi-décembre par tous les azuréens et tous les français. En participant simplement à la Tombola.

Qui sont les artistes présents ?

Jean-Jacques Goldman, Alain Chabat, Angèle, Isabelle Adjani, Nicolas Sirkis, Florence Foresti, Antoine Griezman, Michel Polnareff, Soprano, Francis Cabrel, Nikos Aliagas, ou encore Philippe Katerine. En tout il y a 27 objets insolites qui appartiennent à ces stars dans la tombola.

Comment participer ?

La tombola est organisée sur le net : karmadon.org. Sur ce site, vous pouvez acheter des tickets à 1 euros. Le minimum à investir c'est cinq euros, cinq tickets donc. La tombola est ouverte jusqu'au 16 décembre. Plus vous donner, plus vous avez de chance de remporter les lots appartenant aux stars et sportifs de haut niveau.