VIDEO - La chanteuse Suzane, une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro

Présente à la finale du concours de chanson française, la Truffe de Périgueux, la chanteuse Suzane a enflammé la scène du parc Gamenson avec ses chansons à texte sur des mélodies électro accompagnées d'une chorégraphie très travaillée.

Nouvelle-Aquitaine, France

De concert en concert, Suzane sillone les scènes des festivals de l'été avec ses chansons à texte, sa musique électro et ses chorégraphies très ciselées. Après Solidays, les Francofolies, le Printemps de Bourges, Les Vieilles Charrues, le Festival Fnac Live, le Montreux Jazz Festival... celle qui se définit comme une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro était la tête d'affiche de la Truffe de Périgueux, ce concours estival de chanson française dont la soirée de clôture se déroulait ce vendredi 23 août au parc Gamenson.

De la danse à l'électro pour Suzane

De son vrai prénom Océane, elle a baigné dès son enfance dans le monde la danse et de la musique. Cette artiste débute dès l'âge de 5 ans par la danse classique lorsque sa maman l'amène assister à un cours où se rend sa grande soeur. Suzane développe son sens artistique au conservatoire d'Avignon où en parallèle des heures de barre elle chante dans les couloirs entre 2 cours. Étouffée par la rigueur elle décroche vers 17 ans pensant qu'il fallait faire un vrai métier et trouvant ses rêves artistiques trop démesurés. Elle lâche la barre de danse classique pour découvrir l'ambiance des clubs et la musique électronique avec Daft Punk, Justice, Miss Kittin... Montant à Paris cette future chanteuse devient serveuse dans un restaurant du XXème arrondissement "Le rez de chaussée". La musique devient alors vitale avec un vrai besoin d'écrire des chansons. Elle observe et s’inspire des clients de l'établissement "son spot d'observation" ce qui nourrit son écriture, c'est la cas pour le titre "l'insatisfait". Artiste, elle se nomme désormais Suzane, un n de moins que le prénom de son arrière grand-mère.

Dans ses chansons, ses textes engagés sont en français, cette langue à laquelle elle se sent très connectée avec des influences d'Edith Piaf, Barbara, Jacques Brel, Renaud ou Daniel Balavoine. Pour la musique, elle aborde la création de manière "très naïve" elle entend les mélodies et arrive à les retranscrire avec ses acquis de solfège de sa période au conservatoire. Avec un EP de 4 titres à son actif dont le single "l'insatisfait", la révélation de la scène électro française démontre déjà toute l'étendue de son talent. Seule sur scène lors de ses spectacles, l'énergie vient également de sa passion pour la danse avec des chorégraphies très actuelles. De nombreuses dates de concert à venir pour cette artiste, Suzane donne également rendez-vous début 2020 pour la sortie de son album.