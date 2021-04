VIDEO - La comédie musicale niçoise Roxane entre en scène

Dès le 3 juin, le spectacle musical "Roxane" s'installera sur le port de Nice pour 20 représentations dans un théâtre extérieur construit spécialement pour l'accueillir. Ce week-end sur France Bleu Azur nous prenons le petit déjeuner avec toute la troupe de cette adaptation de "Cyrano De Bergerac". Comme Joséphine Cosoleto alias "Baby J" révélée dans la saison 9 de The Voice.

Une comédie musicale made in Alpes-Maritimes

Coup de projecteur sur une création 100% azuréenne "Roxane", l'adaptation musicale de "Cyrano De Bergerac" qui aura lieu au mois de juin à Nice. Un spectacle écrit et composé par Stéphane Brunello et Stephane Hattemberg et profuit par Gil Marsalla

Découvrez déjà en cliquant ici les plus grandes chansons du spectacle.

L'histoire ?

Roxane accompagne Cyrano à un concert de Christian. Les deux jeunes gens se croisent et sans se parler tombent immédiatement amoureux. A la demande de Roxane, Cyrano servira d’intermédiaire entre elle et Christian. Sacrifiant son amour pour le bonheur de celle qu’il aime, Cyrano écrira pour Christian. Roxane sera totalement séduite par les mots de Cyrano et l’image de Christian. De Guiche, jaloux, séparera Roxane et Christian en envoyant celui-ci en tournée.

Durant cette tournée Cyrano écrira chaque jour à Roxane à la place de Christian, mettant enfin et sans retenues son âme à nue. Roxane, bouleversée par ce qu’elle lit trouvera dans ces mots tout l’amour qu’il lui faut.

Christian, comprenant que c’est Cyrano qu’elle aime vraiment décidera de s’effacer et encouragera celui-ci à avouer à Roxane qu’il est l’auteur des chansons. Mais avant que Cyrano ait pu parler à Roxane, Christian trouvera la mort dans un accident. Cyrano se taira jusqu’à la fin pour préserver la mémoire de Christian.

Les années passent, Roxane choisira d’enseigner la danse. Cyrano restera toutes ces années à ses côtés gardant le secret et préservant ainsi l’amour « idéal » que représente le souvenir de Christian.

C’est lorsque mourant dans ses bras, Cyrano acceptera de chanter à Roxane la dernière chanson de Christian, que celle-ci comprendra, trop tard, qu’il en était l’auteur, qu’il avait tout écrit et que c’est lui qu’elle aime depuis toujours…

Avec nous autour de la table du petit déjeuner de France Bleu Azur:

Joséphine Cosoleto/ Roxane

Olivier Laurent/Cyrano

Romain Dos Santos/ Christian

Bertrand Borgognone/ De Guiche

Muriel Mayette-Holtz,Noelle Perna et Isabelle Servol/ Récitant