VIDEO - La fête des talents de Saint-Simon c'est dimanche à Toulouse

Au Stade Marcel Sarcos, le 29 mai 2022, venez partager gratuitement un moment convivial et musical de 17h à 20h avec notamment Cyprien Zéni, finaliste de The Voice 2021 et Daoud, musicien international. Moment acoustique dans les studios de France Bleu Occitanie.