VIDEO - Laetikèt en concert dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce lundi 18 mai à 20h05

C'est parti pour une nouvelle semaine de concerts "à la maison" ! Dès lundi 18 mai à 20h05, les artistes de la région se retrouvent pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Organisés par France Bleu et de France 3 Nouvelle Aquitaine, ces concerts sont à suivre en direct sur Facebook.

Laetikèt, son concert Nouvelle Scène Aquitaine, ce lundi dès 20h05 -

à lire aussi La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu "à la maison" du 18 au 22 mai

Laetikèt ouvre le bal !

Côté programmation, les talents de la région sont plus que jamais à l'honneur. La preuve avec Laetikèt qui ouvre cette nouvelle semaine de concerts. Voyageuse, l'artiste reste néanmoins très attachée à sa Creuse de cœur. Alors que le clip de son nouvel EP "Cœur Volcan" est sorti il y a quelques jours, l'artiste vient vous présenter son univers : mélancolique, chaloupé et inclassable ! Elle manie à merveille la batterie, le piano, l'accordéon, la guitare... et tant d'autres. Repérée par Francis Cabrel et Jeanne Cherhal, Laetikèt vous attend dans une véritable bulle d'air où il est bon de se laisser aller.

Avec sa guitare et ses nouvelles chansons, très personnelles, Laetikèt vous prépare un concert inédit. L'artiste répondra également à vos questions en live. Sans oublier, une nouveauté : le challenge de Laetikèt. Pour en savoir plus, rendez-vous ce lundi 18 mai à 20h05 sur la page Facebook de votre France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine.

à lire aussi Confinée, la chanteuse creusoise Laetikèt part en live