VIDÉO - Le château du film "le Tatoué" a ouvert à la visite en Dordogne

Des enceintes diffusent les répliques les plus cultes du film dans la cour du château. "On va laisser quelques ruines, c'est joli des ruines ! Vous avez été à Rome, il y a le Colisée, il y a le Forum, c'est joli des ruines !" Les premiers visiteurs sourient, se remémorant Louis de Funès et Jean Gabin, passant sous la grande porte du château.

Pour la toute première fois, le château de Paluel, à Saint-Vincent-le-Paluel en Périgord noir, a ouvert à la visite jeudi 7 juillet.

Décor du "Tatoué"

"Il y a du 12ème, du 13ème siècle, certains travaux qui datent de la Renaissance", explique Etienne Cluzel, le nouveau propriétaire du château. Depuis qu'elle a brûlé dans un incendie en 1944, la bâtisse a été laissée à l'abandon, elle a peu à peu été envahie par le lierre et les arbres, elle a servi de carrière de pierres, jusqu'à devenir une ruine. Le lieu était parfait pour accueillir certaines scènes du tournage du film "le Tatoué", en 1968.

Le film qui a réuni pour la première fois deux grands acteurs, Louis de Funès et Jean Gabin, raconte l'histoire d'un marchand d'art qui cherche à racheter le tatouage, dessiné par le célèbre Modigliani, qu'un ex légionnaire porte sur le dos. Ce dernier accepte, à condition que le marchand d'art retape sa maison de campagne. Celui-ci accepte, sans savoir qu'il s'agit en réalité d'un château en ruine : le château de Paluel.

C'est la toute première fois que le château ouvre ses portes au public. Il est ouvert tout l'été et jusqu'en novembre, tous les jours de 10h30 à 19h.