VIDEO - le concert confiné du périgourdin Tibz dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce vendredi 8 mai à 20h05

Tous les soirs à 20h05, les talents de la Nouvelle Scène Aquitaine vous donnent rendez-vous pour des concerts live depuis chez eux. Le chanteur périgourdin Tibz vient clôturer cette semaine de concerts ce vendredi 8 mai. "On n'est pas bien là ?"

Les artistes de notre région sont, comme nous, confinés chez eux. Afin de les soutenir, France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine s'associent pour vous proposer les concerts de la Nouvelle Scène Aquitaine en live. Chaque soir à partir de 20h05, un talent régional s'invite dans votre salon sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Tibz, son concert confiné en vidéo ce vendredi dès 20h05 © Radio France

Ce vendredi 8 mai, Tibz vous attend depuis chez lui pour vous offrir un moment musical inédit. Le chanteur périgourdin révélé par son tube "Nation" en 2017 vous prépare un concert en mode confiné.

Depuis le début du confinement, Tibz garde le contact avec ses fans sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il propose très régulièrement ses "couchers de soleil". Avec sa guitare, dans son jardin au Bugue, il reprend ses tubes, mais se lance aussi dans des covers et des duos inédits. Thomas Dutronc, Jérémy Frérot, Didier Bourdon ont déjà participé à ce rendez-vous très suivi par les abonnés du chanteur.

à lire aussi VIDÉO - Confinement en Dordogne : Tibz chante avec un célèbre Inconnu

Dans cet esprit de partage et d'échange, Tibz vous attend ce vendredi 8 mai dès 20h05. "Nation", "On n'est pas bien là" ou encore son nouveau titre "Tout au bout du monde" et d'autres tubes sont au programme. Pendant le live, envoyez-lui vos questions en commentaires sur nos pages Facebook. Marie-Corine Cailleteau lui posera en direct !