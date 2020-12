Vidéo - Le Cyber Fest Noz à suivre en LIVE samedi 19 décembre dès 20h

Pendant huit à douze heures non-stop, artistes et danseurs sont filmés et retransmis dans le monde entier le samedi 19 décembre à partir de 20h. Exceptionnellement cette année, en raison de la crise sanitaire, cet événement musical se déroule à huit clos et est à suivre sur internet uniquement.

Unique en son genre, le Cyber Fest Noz, organisé par An Tour Tan, est le plus grand fest-noz du monde depuis 1999*, en nombre de danseurs cumulés simultanément autour du globe, et fut le premier événement en France diffusé en direct sur internet. Alliant haute technologie et tradition musicale, ce cyber-évènement interactif, intergénérationnel et interculturel s’inscrit désormais dans le cadre du Festival de Cornouaille à Quimper. Pendant huit à douze heures non-stop, artistes et danseurs sont filmés et retransmis dans le monde entier.

Samedi 19 décembre 2020 - 20h, le LIVE

Un peu d'histoire

Après avoir sonné les grandes heures de la salle du Parc des Expositions de Quimper durant dix éditions, dont la première qui a marqué les esprits le 20 février 1999, le Cyber Fest Noz fait cette année son grand retour au Pavillon, pour le plus grand plaisir des nostalgiques, mais aussi des amoureux de ce grand rassemblement quimpérois.

De 20.000 spectateurs en 1999 à plus de 300.000 aujourd'hui, répartis dans 80 pays, le Cyber Fest Noz n'est autre que le reflet de la formidable évolution technologique de ces dernières décennies, et propulse la Bretagne première région "Cybernétique" de France. Rappelons en effet que ce Mondovision est le seul événement international de ce type spécialement conçu pour internet. Lors du prochain Cyber, une fois encore, tous les Bretons et Celtes du monde entier danseront ensemble, par un effet de miroirs cybernétiques, comme si l'espace n'existait plus...

- Le teaser de l'édition 2020

*320.000 danseurs dans 83 pays en 2019