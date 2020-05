VIDEO - le duo Granny Smith en concert confiné de la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce jeudi 7 mai à 20h05

Les découvertes musicales sont au programme de la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Tous les soirs à 20h05, les artistes de la région vous donnent rendez-vous pour des concerts confinés à suivre sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine. Ce jeudi 7 mai, dès 20h05, les girondins de Granny Smith accordent leurs voix et leurs instruments pour vous faire vibrer à l'unisson !

Granny Smith en concert confiné ce jeudi soir dès 20h05 © Radio France

Derrière Granny Smith se cache un duo acidulé made in Gironde ! Quand Sarah et William se rencontrent, c'est le coup de foudre. A la ville comme à la scène, ils partagent la même passion et la même énergie. Leur univers est un savant mélange de pop acoustique moderne, fédératrice, accessible et tout en poésie. Sacré programme !

"Everybody home", le tube du confinement

Talentueux et inventif, le duo girondin est aussi visionnaire. En effet, Sarah et William cartonnent avec leur chanson "Everybody home", autrement dit "Tout le monde à la maison". Une chanson de circonstances en cette période de confinement ! Et pourtant, ce tube en puissance a bel et bien été écrit avant l'arrivée de coronavirus. Depuis, le duo a sorti plusieurs versions de leur morceau dont une édition DeLuxe. A vous de choisir votre version préférée !

Habitués des scènes et des concerts live, les Granny Smith vous préparent un show confiné inédit et des surprises pour ce nouveau rendez-vous de la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Organisée par France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine, cette série de concerts est une belle occasion de soutenir les artistes de notre région en cette période de confinement et tout au long de l'année.