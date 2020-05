VIDEO - Le groupe ZK en concert dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce mercredi 20 mai à 20h05

Alors que les artistes voient leurs dates de concert reportées ou annulées, France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine unissent leur force et proposent la Nouvelle Scène Aquitaine Live pour soutenir les talents de la région. Ce mercredi 20 mai, c'est un détour par la Charente-Maritime qui vous est offert avec le groupe Zoé Kraft. Déjantés, débridés... et talentueux, voilà comment définir ces artistes unis par la même passion de la musique. Stéphanie et Olivier incarnent ZK alias Zoé Kraft depuis 2006 et n'en finissent pas de montrer l'étendue de leur talent. Elle chante, il joue de la guitare.

Le duo Zoé Kraft en concert "à la maison", ce mercredi soir dès 20h05

Rendez-vous ce mercredi 20 mai dès 20h05 sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine pour suivre ce concert inédit !