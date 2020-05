Les prochains invités de la Nouvelle Scène Aquitaine vont mettre de la couleur pour un concert "à la maison" inédit. Rendez-vous ce mardi 19 mai à 20h05 pour découvrir ce que vous réserve le groupe Colours in the street !

VIDEO - Colours in the street en concert dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live mardi 19 mai à 20h05

Colours in the street

Le groupe Colours in the street, invité de la Nouvelle Scène Aquitaine

France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine s'associent et vous proposent les concerts de la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Depuis le début du confinement, et encore en cette période de déconfinement progressif, nos antennes soutiennent les artistes de la région. Ce mardi 19 mai à 20h05, le groupe Colours in the street vous prépare un concert à son image, teinté d'une pop massive et puissante.

Colours in the street, en direct vidéo dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce mardi dès 20h05

Colours in the street

Habitués des grandes scènes, les artistes originaires des Deux-Sèvres se prêtent à l'exercice du live "à la maison" en adaptant leur répertoire avec des morceaux revus pour l'occasion. Vous pourrez ainsi découvrir leur univers musical qui séduit en France mais également à l'international. Après un premier album très remarqué, "Royaume" sorti en 2015 et la chanson "Aux étoiles" sortie en 2019, le groupe poursuit sa route.

La saison s'annonce chargée pour les Colours in the street. Un nouveau single "Somebody" est attendu pour le vendredi 22 mai, en attendant la sortie de leur deuxième album "All the colours" le 3 juillet. Avec ce disque, Alexandre, Alexis, Noé et Lucien présentent 14 titres aux mélodies efficaces et aux productions soignées pour une explosion de couleurs !