Vidéo - Les équipes de France Bleu Béarn, Pays Basque et Périgord chantent pour les soignants

Les animateurs, les animatrices, les journalistes, les agents de gestion, les chargées d’accueils, les cadres de France Bleu Béarn, France Bleu Pays Basque et France Bleu Périgord rendent hommage en chanson aux soignants et aux Héros du Quotidien mobilisés durant le confinement.

Tous les soirs à 20h, France Bleu diffuse la chanson de Soprano - "A nos Héros du Quotidien" qui rend hommage à celles et ceux qui sont en première et seconde ligne. Les équipes de France Bleu Béarn, France Bleu Pays Basque et France Bleu Périgord chantent pour rendre hommage aux soignantes et soignants, aux hôtesses et hôtes de caisse, aux ripeurs, techniciennes et techniciens de surface, aux factrices et facteurs, aux livreuses et livreurs, aux agricultrices et agriculteurs, aux productrices et producteurs.

Les Héros du Quotidien de France Bleu

Pour rester proche de vous, les animatrices et les animateurs de France Bleu sont quasiment tous en direct de leur domicile tous les matins de 6h à 12h, en télétravail.

Pour continuer d'échanger avec vous, les chargées d'accueils, les ingénieurs du son, les journalistes continuent de se rendre dans les stations, c'est grâce eux que tous les matins nous pouvons échanger ensemble sur France Bleu. Un grand merci aux équipes !

A vous de jouer !

Maintenant à votre tour, participer au clip réalisé par France Bleu, pour rendre hommage aux Héros du Quotidien. Filmez-vous, chantez et envoyez votre vidéo à France Bleu.

Laissez des messages de soutien sur le répondeur des héros du quotidien au 01.56.40.24.24, vos messages sont diffusés tout au long de la journée sur France Bleu.

Tous ensemble, restons 100% solidaire grâce à France Bleu.