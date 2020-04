Vidéo live de Colline Colline Hill "The banks of Anchorage" pour vous, auditeurs de France Bleu Breizh Izel !

Colline Hill

« The banks of Anchorage » est un titre dont la mélodie me poursuivait depuis quelques années. La chanson a finalement vu le jour en 2018, avant d’être enregistrée sur l’EP « Shelter » sorti en 2019.

Elle aborde un sujet malheureusement d’actualité : les conséquences de l’ingérence humaine sur la biodiversité.

Anchorage est la plus grande ville d’Alaska, l’un des 50 États américains.

La faune, notamment sauvage, y est très fortement représentée. Mais aujourd’hui, les loups, les élans, les ours se retrouvent en quelque sorte « chassés » de leur habitat protégé par l’Homme qui gagne du terrain sur les réserves naturelles. Il n’est donc pas rare aujourd’hui de voir ces animaux de nature sauvage, errer le long de la Susitna River. Ou encore traverser les rues d’Anchorage, au péril de leur vie.

Il semblerait que l’Homme n’ait pas encore compris que ses actions mèneront à son extinction, inéluctablement.