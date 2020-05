Vidéo live de Colline Hill « Let me leave Chicago » pour vous, auditeurs de France Bleu Breizh Izel !

Colline Hill

« Let me leave Chicago » est un titre que j’ai terminé peu de temps avant l’enregistrement de l’EP « Shelter » en 2019. L’histoire ne nous emmène pas à proprement parler à Chicago, dans l’Illinois. La ville de Chicago est une image que j’ai utilisée pour dépeindre une situation douloureuse, dans laquelle on peut se retrouver. Il y a un sentiment d’asphyxie émotionnelle qui contraste avec la douceur du chant et du jeu de guitare. « I just wanna go home, let me leave Chicago - Je veux juste rentrer à la maison, laisse-moi quitter Chicago. » sonne comme un appel au retour à la sérénité, à quelque chose de rassurant. La maison symbolise la quiétude quand Chicago, elle, est associée au chaos. C’est comme une prière adressée à soi-même : celle de s’autoriser à quitter une situation désagréable, sans se retourner, sans s’encombrer avec la culpabilité engendrée par le départ. Car il s’agit bien d’un départ, et non d’une fuite. D’instinct de survie, et non de lâcheté.

