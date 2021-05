VIDÉO - Patrick Fiori dévoile son nouveau clip "On se love"

Coloré et optimiste. "On se love", le troisième extrait du dernier album de Patrick Fiori s’accompagne d’une vidéo qui détonne. Disponible depuis le jeudi 19 mai, il apporte une vague de fraîcheur et de délivrance à l’heure du déconfinement.

Ce n’est pas un hasard si le clip de "On se love" est dévoilé le lendemain du déconfinement en France. Avec l’ouverture des terrasses, des cinémas, des théâtres… les gens ressortent de chez eux et reprennent une vie normale. Une explosion de joie très bien exprimée dans cette nouvelle vidéo où l’on perçoit une foule grise, tête baissée qui finalement s’anime, danse et prend des couleurs après un passage dans la "lovebox". Une chanson qui redonne de l’espoir !

On se love, love, love, comme la première des premières fois. On se love, lève-toi et tombe dans mes bras. Entends-tu le bruit des joies qui reviennent ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi PLAYLIST - 100% France Bleu

Un air de famille

Son 11e album studio "Un air de famille" est sorti en 2020, en pleine pandémie. Le premier extrait "Un air de famille" nous révélait un Patrick Fiori proche de sa famille, et nous invitait à choyer les nôtres en cette période difficile. Puis ce fut au tour du très attendu duo avec son ami Florent Pagny "J’y vais". Une chanson puissante sur la recherche de l’enfant en nous, qui guide toujours nos pas. Avec le nouvel extrait "On se love", l’album de Patrick Fiori "Un air de famille" est un album tourné vers l’amour, une valeur refuge et universelle qui apporte du réconfort, dont nous avons tant besoin en ce moment.

à lire aussi Quand Patrick Fiori imite sa mère en train de cuisiner

La tournée 2021

Reportée pendant la pandémie, Patrick Fiori repartira finalement sur les routes en 2021 pour sa tournée "Un air de famille", une trentaine de dates dont un concert à l'Olympia de Paris.

Le chanteur qui fera son retour en tant que coach dans l’émission de TF1 « The Voice : All Stars » qui fêtera les 10 ans de l’émission cet automne, passera par Lyon, Toulouse, Marseille ou encore Lille, et bien sûr Ajaccio pour terminer la tournée. Dans une vidéo sur Instagram, le chanteur annonce que sa tournée se fera en « formule réduite » : « Cette tournée-là sera moins longue que la précédente, pour plein de raisons mais notamment des raisons d'engagement et pour vous réserver des surprises aussi après. Pour moi, "Un air de famille" c'est quelque chose qui tient dans une voiture. Je n'ai pas envie de partir dans des sphères... C'est personnel, je vois les choses de manière très simple (...) Il y aura moins de puissance mais plus de profondeur ».

Toutes les dates de la tournée de Patrick Fiori

Les dates de la tournée "Un air de famille" de Patrick Fiori