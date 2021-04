VIDEO - Pau : Patrick Juvet a été l'invité de France Bleu Béarn Bigorre pour l'événement "Les Casetas"

L'AFP annonce ce jeudi 1ier avril le décés de Patrick Juvet à l'âge de 70 ans. L'artiste a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les causes du décès ne sont pas encore connues. Le chanteur a eu l'occasion de se rendre plusieurs fois en Béarn et en Bigorre, pour se produire en tête d'affiche ou encore avec la tournée "Age tendre et tête de bois". Il s'est notamment rendu à Pau en 2012 à l'occasion de l’événement "Les Casetas de Pau", rendez vous incontournable de la vie paloise. France Bleu Béarn Bigorre l'avait rencontré.

Patrick Juvet, invité des Casetas de Pau au micro de France Bleu Béarn Bigorre

Patrick Juvet a été l'une des célébrités de la soirée inaugurale de l’événement musical et festif "Les Casestas" de Pau en 2012. A cette occasion, il était l'invité de France Bleu Béarn Bigorre au micro d'Eric Dreux. L'artiste se confiait, avec humour, sur un tweet annonçant son décès à l'époque. Il revenait sur ses 40 ans de carrière, ses plus grands succès chantés ou composé pour d'autres, tels que Le lundi au soleil pour Claude François. Il nous avait même offert une version inédite de I love América devenue I love Casetas. Revivez ce moment ici en vidéo.