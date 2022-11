VIDÉO - Pour les 40 ans de la sortie de l'album "Thriller" un phénomène étrange envahi France Bleu Lorraine 🧟

L'album de tous les records !

L'album Thriller de Michaël Jackson est sorti le 30 novembre 1982 et reste, à ce jour, le disque le plus vendu de tous les temps avec "plus de 100 millions" d'exemplaires (selon la maison de disques Sony). Il consacre Michael Jackson comme le Roi de la Pop et vaudra à son interprète de remporter 8 Grammy Awards.

Journée spéciale Thriller sur France Bleu Lorraine

Ce mercredi 29 novembre, à tout moment de la journée, remportez la première édition de l'album mythique en vinyle, encore sous blister ! Soyez à l'écoute et dès que vous entendrez le signal : appelez le 03 87 52 13 13 pour vous inscrire.t remportez

La première édition de "Thriller" à remporter ce mercredi sur France Bleu Lorraine © Radio France - ©Cathy Vaxelaire

L'équipe de votre radio en mode 🧟

Un grand merci aux élèves de l' École d'esthétique et de Coiffure de Metz EPEC Gaspard qui ont transformé toute l'équipe de France Bleu Lorraine en véritables zombies tout droit sortis du clip de Thriller !