VIDÉO - Soa, les toulousains de l'Eurovision

Peut-être que le 14 mai prochain ils représenteront la France à l'Eurovision. Le groupe Soa est dans Circuit Bleu Côté Culture en direct. La grande soeur Ludy, et le petit frère Nathan sont nés à Toulouse. Ils sont retournés à Madagascar puis habitent de nouveau dans la ville rose depuis quelques années. Vous les avez vu dans The Voice Kids, dans 'les Enfants de la Terre' et de nouveau dans The Voice en 2020 avec un artiste France Bleu : Pascal Obispo. Le 5 mars sur France 2, ils vont tenter de séduire le public et devenir nos représentants à l'Eurovision avec ce titre seul. Votez pour eux.

L'interview de Soa Copier

Pour la première fois à la radio, ils chantent en live sur France Bleu Occitanie.