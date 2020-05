VIDEO - Trois cafés gourmands en concert pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce vendredi 22 mai à 20h05

En 2018, le groupe Trois cafés gourmands a fait chanter et danser la France entière avec son tube "A nos souvenirs". Véritable ode à leur Corrèze natale, la chanson a connu un succès dans tout le pays, propulsant Mylène, Sébastien et Jérémy au rang de stars de la scène française. Deux ans plus tard, ils sont les invités de la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine. Rendez-vous ce vendredi 22 mai à 20h05 sur Facebook.

Trois Cafés Gourmands, le concert "à la maison", en direct vidéo dès 20h05 ce vendredi soir

La Corrèze en cathéter

Si leur aventure a commencé en 2013, entre trois copains, il aura donc fallu attendre quelques années pour que le groupe Trois cafés gourmands cartonne avec son tube sur-vitaminé et l'album "Un air de rien". Sorti en 2018, il entre directement numéro 1 du top album et est certifié depuis Triple Disque de Platine avec plus de 350 000 ventes à ce jour. Désormais, leurs voix font partie du paysage musical et ça n'est pas près de s'arrêter puisque le groupe est de retour avec un nouveau single "Comme des enfants".

Avant de pouvoir retrouver les salles de concert, le groupe travaille sur son nouvel album dont la sortie est prévue pour la rentrée. A l'occasion de leur concert pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine, les musiciens et chanteurs du groupe vous préparent un programme festif pour passer un bon moment. Ils répondront à vos questions en live sur Facebook. Soyez là dès 20h05 ce vendredi 22 mai.