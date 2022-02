VIDÉOS – Découvrez les 6 artistes "révélations" des Victoires de la Musique 2022

Pour la 37e édition des Victoires de la Musique, six artistes sont en lice pour devenir la révélation féminine ou masculine de l'année. France Bleu les a rencontrés et vous les fait découvrir avant leur performance sur scène ce vendredi 11 février 2022.

C'est une règle, tous les artistes nommés dans la catégorie "révélation" doivent se produire sur scène lors de la cérémonie annuelle des Victoires de la Musique. Un véritable coup de projecteur sur ces artistes qui leur offre une visibilité considérable, puisque la cérémonie est diffusée en direct à la télévision ainsi qu'à la radio. France Bleu vous donne rendez-vous sur ses ondes ainsi que sur FranceBleu.fr pour suivre l'intégralité de la cérémonie.

Ils ne sont que six artistes à avoir été retenus pour concourir dans les catégories "révélation masculine" et "révélation féminine" des Victoires de la Musique 2022. Issus de styles musicaux différents, France Bleu a accueilli ces artistes dans La Nouvelle Scène musicale pour vous les faire découvrir quelques jours avant la cérémonie du 11 février 2022. Retour en vidéo sur ces artistes montants qui nous parlent de leurs rêves, de piège à poulpe, de séparation, d'introspection, de soleil ou encore de fraternité.

Révélation masculine

chien noir

C'est le nom d’artiste de Jean Grillet qu'il a emprunté à "L’Île au trésor" de Stevenson. Durant son enfance, il grandit du côté de Bordeaux où il rencontre Mark Daumail (Cocoon) qui lui met le pied à l’étrier. Piano à 6 ans, guitare à 13, il retrouve plus tard la musique pour raconter son moi intérieur. Repéré par Le Chantier des Francos, il a déjà écrit pour Vanessa Paradis. Casquette toujours vissée sur la tête, il nous présente son album " Histoires Vraies".

Quand j'écris, je me rends compte après de ce que je voulais dire.

Malgré son nom d’artiste, chien noir aime les chansons douces. Sur des arrangements pointillistes de guitares, de pianos et de programmations électroniques, il interprète ses textes d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance. En surface, ses chansons ressemblent à d’aimables comptines pour grands, accrocheuses et légères.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de chien noir au micro d'Eric Bastien.

Myd

Quentin Lepoutre est nommé pour la première fois aux Victoires. Il a déjà vécu les joies de la nomination lorsqu'il concourait pour le César de la meilleure musique en 2018 pour la BO de Petit paysan. Il aura attendu dix ans, depuis la sortie de son premier EP, pour proposer son unique album, digne des grandes heures de la french touch,il fut membre avec ses amis de la FEMIS du groupe Club Cheval et aujourd'hui, il est un DJ reconnu à l’international.

Avec un album qui s'appelle Born a Loser, même si je perds, je suis gagnant !

Myd est autant un producteur instinctif qu’un DJ incisif, et cet aboutissement se matérialise dans un premier album où tout est à sa place. Et c’est avec cette audace tranquille qu’il a pu perfectionner le son nuancé, solaire et mélancolique qui faisait la force du morceau ‘The Sun’, et qui se prolonge dans ce projet avec "Together We Stand" et "Let You Speak" notamment. Mais loin de reproduire une recette toute trouvée, Myd a surtout réussi à déterminer jusqu’où il pouvait aller.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Myd au micro d'Eric Bastien.

Terrenoire

Natifs du département de la Loire, Raphaël et Théo Herrerias passent une bonne partie de leur enfance à Terrenoire, un quartier ouvrier de la ville de Saint-Étienne. Lorsque les deux frangins décident de se lancer dans la musique, le nom de leur duo est déjà tout trouvé.

Initiés à la musique par un oncle fan de rock et de guitare, Raphaël et Théo choisissent ce nom de groupe à la fois pour ne jamais oublier leurs racines, et pour continuer de puiser leur inspiration dans les lieux de leur enfance.

Le plus beau, c'est de vivre des choses entre frères.

En septembre 2020, le duo sort son premier album intitulé “Les Forces Contraires”. Aujourd’hui, ils reviennent avec une suite sous-titrée “La mort et la lumière”. Une œuvre profondément marquée par la disparition de leur père, mort d'un cancer en 2018, avec notamment le titre "Derrière le soleil".

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Terrenoire au micro d'Eric Bastien.

à lire aussi Victoires de la musique 2022 : Orelsan et Clara Luciani dominent les nominations

Révélation féminine

L'Impératrice

Un groupe à 6 têtes. En 2022, ils fêtent leurs dix ans de carrière, parsemés d’étapes marquantes, à commencer par l’arrivée de Flore en 2015, leur chanteuse, qui a transformé à jamais leur funk original. Autre étape majeure, leur passage au festival Coachella en 2020, point d’orgue d’une tournée mondiale (Mexique, Turquie, Chili…) Leur second album conçu à Tanger est un remède efficace à la morosité ambiante.

C'est le "syndrome des cœurs brisés", Tako Tsubo, ça veut dire "piège à poulpe".

Tako Tsubo, c'est le nom de ce second album. Un nom en référence à un syndrome qui se manifeste par une déformation du cœur due à une intense émotion, positive ou négative. Et cette intense émotion, c'est ce qu'a vécu le groupe avec un premier album qui les emmènera aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, l'Impératrice impose sa vision des choses et casse les codes, pour le plus grand plaisir de ses courtisans.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de L'Impératrice au micro d'Eric Bastien.

Barbara Pravi

Début février, Barbara Pravi est sur la scène du Trianon pour deux soirs. Il y a dix ans, elle y était serveuse. Impossible de parler d’elle sans évoquer sa splendide deuxième place au Concours de l’Eurovision avec l’hymne « Voilà », coécrit avec Lili Poe et Igit. Oui, mais voilà, que le début de sa carrière... et son premier album On n’enferme pas les oiseaux, entre force et tendresse, l’installe en héritière des grandes voix, Piaf en tête.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Barbara Pravi a fait de sa vie une chanson infinie, aussi bien pour elle que pour les autres. Elle marque en effet de sa patte des titres pour Yannick Noah ou Terrenoire. Artiste engagée pour le droit des femmes, elle émeut à tous les coups.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Barbara Pravi au micro d'Eric Bastien.

Silly Boy Blue

L’ex-chanteuse du groupe Pégase, Ana Benabdelkarim poursuit son aventure sous le projet solo Silly Boy Blue, un nom emprunté à un titre de David Bowie enregistré en mai 68.

Depuis toute petite, Ana voue un culte à David Bowie. Si elle l’écoutait très petite avec ses parents, c’est surtout un artiste qui l’a accompagné à chaque étape de sa vie à travers une période ou un album.

Les Victoires de la Musique, c'est un peu le rêve dont on ne parle pas parce qu'on a peur que ça n'arrive jamais.

Ce qu’elle admire ? Ce goût du risque, cette ambition musicale illimitée, cette prise de liberté avec les conventions ou le genre, cette mélancolie... Aujourd’hui compositrice, multi-instrumentiste et productrice, c’est à son tour d’incarner le Silly Boy Blue de Bowie, transformant ce titre en nom et ses fantasmes en réalité augmentée.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Silly Boy Blue au micro d'Eric Bastien.

Alors, qui seront les lauréats des "révélations" des Victoires de la Musique 2022 ? Rendez-vous vendredi 11 février à 21 heures sur France Bleu pour le savoir et vivre les coulisses de l'événement.