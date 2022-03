VIDEOS Emma Peters présente son album "Dimanche" et chante en live

Emma Peters, la chanteuse Picarde, vient de sortir son album "Dimanche" et elle vient le présenter en direct sur France Bleu Picardie.

Emma Peters est picarde et c'est avec fierté que France Bleu Picardie la suit depuis ses débuts. Ce mardi 29 mars, la jeune chanteuse vient présenter son album "Dimanche". Écrites en partie pendant le confinement, les chansons sont très autobiographiques. "C'est plus thérapeutique en fait". Emma raconte ses angoisses, ressenties pendant cette période pas très facile à vivre. Mais elle y raconte aussi son histoire amoureuse, ses joies et ses espoirs.