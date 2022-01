VIDEOS - Lilian Renaud interprète ses dernières chansons en direct du Vieux Garage à Belfort

Lilian Renaud en direct du Vieux Garage à Belfort avec les auditeurs de France Bleu Belfort Montbéliard.

Lilian Renaud, auteur-compositeur-interprète, était l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard durant trois heures en direct du bar le Vieux Garage à Belfort le 19 janvier dernier. Quelques auditeurs privilégiés ont pu assister à l'émission, échanger avec leur artiste préféré et écouter ses dernières compositions. Un mini concert en avant-première de son prochain concert, le 29 janvier, à la MALS de Sochaux, première date de sa nouvelle tournée "Dans un moment de bonheur". Nous vous partageons ici les meilleurs moments !

Lilian Renaud auto-produit ses albums, ce qui lui laisse toute latitude pour écrire et chanter ce qu'il aime vraiment. Il est important pour lui de garder sa liberté artistique et sa patte. Il s'investit à 1000% en tant qu'auteur compositeur interprète. C'est plus difficile de se faire connaitre, mais il n'a jamais arrêté la musique. Mais c'est vrai qu'on le voit moins actuellement à la télé ou à la radio. Le démarrage d'une nouvelle tournée sur scène était l'occasion pour France Bleu de mettre en lumière l'artiste préféré des Francs-Comtois.

"Pour ne plus avoir peur"

"Eight lives"

"Combien d'airs"

Et en bonus, une reprise de la chanson de Francis Cabrel "Octobre"

