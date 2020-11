VIDEOS - Lilian Renaud présente son nouvel album "Dans un moment de bonheur"

"Dans un moment de bonheur", c'est le titre du 4e album de Lilian Renaud, depuis sa participation à The Voice il y a 5 ans. Cet opus devait sortir dans les bacs ce 13 novembre, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Un premier report de sortie avait été annoncé pour mars, mais finalement ce sera en mai que nous pourrons découvrir les 16 chansons en anglais et français qui composent cet album.

Lilian y a mis ses combats, ses espoirs, son regard sur ce qui se passe autour de lui, parfois grave, parfois plein d'optimisme, des moments de bonheur qu'il partage avec vous. De sa voix grave de baryton qui peut partir dans les aigus, Lilian Renaud nous offre un extrait de son nouvel album "Dans un moment de bonheur" qui sortira en mai 2021, un extrait du premier single tiré de l'album, "Who do you love" :

Un moment de bonheur, c'est également ce que nous, vous, avez vécu avec sa présence au micro de Thierry Eme dans l'émission "L'invité de l'Happy Hour" ce jeudi 12 novembre. Lilian Renaud, un peu déçu du report de la sortie de son album, une joie qu'il se préparait à partager avec ses fans, mais en empathie avec tous ceux qui ont de bien plus grandes difficultés que lui durant cette crise sanitaire : "Je suis un privilégié car grâce à la musique je peux vivre dignement". Extrait vidéo de l'interview de Lilian Renaud :

Une émission à réécouter en intégralité :

La musique qu'il vit en permanence, au piano, à la guitare, toujours à la recherche de nouvelles mélodies. Il compose sans arrêt et ses cartons sont remplis de chansons prêtes à être dévoilées au public. La possibilité de pouvoir continuer à sortir des albums, alors que ses concerts ont pour la plupart été annulés ou repoussés, continue à porter son envie de faire de la musique. Avec son complice Lee Catterson, qui l'accompagne dans toutes les étapes de la création de ses chansons, voire même à l'accompagner de sa voix, il nous a concocté ce quatrième album près d'Ornans, son lieu de vie et de travail en Franche-Comté.

Lilian Renaud interprète au piano "Outta the love", une chanson de son album éponyme "Lilian renaud" sorti en 2019 :

Autre morceau qui a eu du succès, tiré de son album "Lilian Renaud", "Quoi de plus beau", une chanson engagée qui parle des difficultés que rencontre le monde agricole :

