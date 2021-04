VIDÉOS - Regardez "Madama Butterfly", opéra italien proposé par l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole

"Madama Butterfly" est un opéra italien en trois actes de Giacomo Puccini, sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, représenté pour la première fois le 17 février 1904 à la Scala de Milan.

L'opéra vient à vous !

Cette « tragedia giapponese » (tragédie japonaise), placée sous la direction de la jeune cheffe italienne Beatrice Venezi et les chœurs de l'Opéra-Théâtre sera diffusée :

Samedi 1er mai à 20h45 sur ViàVosges

Samedi 1er mai à 22h30 sur ViàMoselle

Dimanche 2 mai à 20h45 sur Alsace20

Diffusion sur le site internet et les réseaux sociaux de l’Opéra-Théâtre

Lundi 3 mai 2021 à 20h30

Rediffusion durant un moi

Madame Butterfly

Dans la baie de Nagasaki au Japon, vers 1900. L'officier américain Pinkerton noue à la légère un contrat de mariage avec une jeune geisha, Cio-Cio-San, appelée Butterfly. Trois ans après qu'il soit rentré aux États-Unis, la jeune épouse attend toujours celui qu'elle aime et dont elle a eu un enfant. De retour au Japon, Pinkerton, accompagné de sa femme américaine, apprend la naissance de son fils et souhaite le récupérer. Drame de l'amour et de l'attente, l'opéra de Puccini nous offre le portrait bouleversant d'une femme dont la fierté et la passion la pousseront au suicide.

Le mot de Paul-Émile Fourny, directeur de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole :

"Chères spectatrices, chers spectateurs,

J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle saison 2020-2021 de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Les circonstances ne permettant pas encore de vous accueillir dans notre salle, je vous propose de découvrir de manière virtuelle les quinze titres qui composent cette saison, représentant plus de cinquante levers de rideau.La saison proposée est celle qui est préparée depuis des mois, voire plusieurs années, par l'Opéra-Théâtre et ses équipes. Il est possible que celle-ci subisse des modifications à la rentrée, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais nous espérons vraiment pouvoir vous accueillir très nombreux, et dans les meilleures conditions, dès le 2 octobre, date de notre ouverture de saison lyrique.Bonne découverte de nos spectacles et à très vite."

