Vierzon : Sinsémilia, Têtes Raides, Manu Lanvin aux Estivales du canal

Annulées l'an dernier, les Estivales du Canal auront bien lieu cet été à Vierzon. Des concerts et des projections de film en plein air, dans le jardin de l'abbaye ou au parc de la Noue. Neuf concerts du 2 au 18 juillet puis une soirée cinéma chaque vendredi. Et c'est GRATUIT.

Une programmation très éclectique comme chaque année. Il y en aura pour tous les goûts : du rap avec Josman, natif de Vierzon. C'est lui qui donnera le coup d'envoi le 2 juillet. Mais aussi de la pure chanson française, de la musique classique un peu détournée et même du blues. Plusieurs artistes annulés l'an dernier sont reprogrammés cette année : " C'est le cas de Josman, notre rappeur vierzonnais, mais aussi des Têtes Raides qui fêtent les trente ans de l'album Ginette " détaille Mélanie Chauvet, adjointe au maire, chargée de la culture à Vierzon. " Jules Box et Manu Lanvin n'avaient pas pu non plus se produire l'an dernier dans notre festival. On pourra donc les applaudir cette année. L'idée des Estivales, c'est vraiment de pouvoir servir tous les publics. Qu'ils rencontrent des artistes qu'ils ne seraient peut-être pas allés voir dans une salle. "

Les Têtes Raides seront à Vierzon le 10 juillet - Têtes Raides

Manu Lanvin clôturera le festival le 18 juillet. D'autres artistes sont des découvertes. La directrice du Mac Nab de Vierzon, Sylvaine Légeron a plusieurs coups de coeur : " Triwap me fait très envie. Ils ont une mise en scène très poétique. Ils écrivent leurs chansons. C'est très énergique et d'un très bon niveau puisque ces trois musiciens ont fait le conservatoire. Mon autre coup de coeur, c'est Leïla Huissoud. Elle sort son deuxième album. C'est aussi une artiste de rue avec une certaine gouaille. Elle a un côté Edith Piaf qui nous emporte." Leïla Huissoud est programmée le 16 juillet... Cinq soirées cinéma sont également prévues le vendredi, du 23 juillet au 27 août.