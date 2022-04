Vincent Dubois retire le masque de Maria Bodin's et redevient chanteur pour quelques dates en Touraine

Vincent Dubois et Didier Buisson

Vincent Dubois n'a pas fini de nous surprendre, après le succès de la tournée des Bodin's et le film "les Bodin's en Thaïlande", il reprend la route le temps de quelques concerts en Touraine. Accompagné de Didier Buisson à l'accordéon c'est une autre facette de l'artiste qu'il faut absolument découvrir

Plus qu'un concert Vincent Dubois offre un moment de partage avec le public. Avec un répertoire Français et Canadien il nous fait passer du rire aux larmes, de l'émotion à des moments légers. Avec des chansons de Gauvin Sers, Brel, Aznavour, Charlebois, Claudio Capeo, Renaud... Vincent Dubois et Didier Buisson passeront près de chez vous en Touraine. Voici les premières dates :

le 29 avril 2022 à Perrusson

le 7 mai 2022 à Mézières-en-Brenne à l'étang de Bellebouche

les 13 14 et 15 mai 2022 à Nazelles-Négron salle Jacques Davidson

le 2 septembre 2022 à Villedômer dans la salle des fêtes

le 28 octobre 2022 à Genillé

le 29 octobre2022 à Bueil en Touraine

le 30 octobre 2022 à Courcoué